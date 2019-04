Fußball : Großer Hildener Kampf bleibt ohne Lohn

Im Angriff vermochten die Hildener, wie hier Justin Härtel (2.v.l.), nur ganz selten für etwas Entlastung zu sorgen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Fußballer des VfB 03 zeigen im Heimspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter VfB Homberg eine starke Defensivleistung. Letztlich setzt sich die spielerische Klasse der Gäste durch – Pierre Nowitzki erzielt per Fallrückzieher das Goldene Tor.

Die Fußballer des VfB 03 lieferten in der Abwehr einen aufopferungsvollen Kampf, doch am Ende blieb der Erfolg aus. 82 Minuten lang hielten die Hildener die Angreifer des VfB Homberg von ihrem Kasten fern, dann aber kam der Oberliga-Spitzenreiter doch noch zum Tor des Tages, als es Pierre Nowitzki im Strafraum einfach mal mit einem Fallrückzieher probierte und damit Torhüter Marvin Oberhoff auf dem falschen Fuß erwischte. Ein Treffer der Marke sehenswert, doch er traf die Platzherren ins Herz. „Schade, dass sich meine Mannschaft nicht belohnt hat, aber wenn man 80 Minuten lang dagegen hält, dann fehlt irgendwann auch mal die Konzentration“, sagte Marc Bach. Für den Trainer des VfB 03 war die offensive Leistung mit entscheidend, weil dadurch die Entlastung für die Defensive ausblieb. „Im Angriff fehlte in der einen oder anderen Situation die Genauigkeit. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Bälle auch mal festmachen, damit die anderen nachrücken können“, sagte er.

In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße kaum Strafraumszenen geboten. Eine gute Chance der Homberger entstand aus einem Pressschlag zwischen Patrick Percoco und Justin Walker – der Ball ging letztlich aufs Tor, doch Hildens Keeper Marvin Oberhoff war auf dem Posten (35.). Fünf Minuten später klärte er die nächste gefährliche Situation, als Pierre Nowitzki, verfolgt von Stefan Schaumburg, in den Strafraum eindrang, doch sein schwacher Schuss war leichte Beute für den Schlussmann.

So spielten sie VfB 03 Hilden – VfB Homberg 0:1 (0:0). Hilden: Oberhoff – Härtel, Serdar, Demir (59. Weber), Schaumburg, Percoco, Alexandris (80. de Meo), Mambasa, zur Linden, Kunzl (86. Ilkwon), di Gaetano. Homberg: Gutkowski – Wolf, Nowitzki, Rankl, Wibbe, Acar (60. Lorch), Koenders, Kogel, Kücükarslan, Walker (89. Schmitt), Dertwinkel (66. Haub). Schiedrichter: Maik Henkies. Tor: 0:1 Nowitzki (82.).

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Begegnung mehr Fahrt auf. Zunächst jagte Patrick Dertwinkel, der später verletzt ausschied, den Ball über den Kasten der Gastgeber (50.). Den strammen Schuss aus 20 Metern klärte Oberhoff danach per Faustabwehr (56.). Zwei Minuten später tauchte auf der anderen Seite Talha Demir gefährlich in den Homberger Strafraum ein. Torhüter Philipp Gutkowski kam rechtzeitig aus dem Kasten, Demir setzte nach und traf den Keeper im Versuch, an den Ball zu kommen. Eine Behandlungspause für Gutkowski und die gelbe Karte für Demir waren die Folge – bereits seine zehnte in der laufenden Saison, deshalb muss der 23-Jährige im Derby bei den Sportfreunden Baumberg aussetzen. Kurz danach wechselte Trainer Bach den Mittelfeldakteur aus – wohl auch, um einer gelb-roten Karte und damit Unterzahl vorzubeugen.