Kreis Mettmann : Städte gehen gegen versiegelte Gärten vor

Versiegelte, pflegeleichte Vorgärten wie diesen in Mettmann sind immer häufiger zu sehen. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Pflegeleicht muss es sein: Immer mehr Anwohner bedecken Vorgärten mit Folien und Steinen. Das ist nicht nur für Vögel und Insekten bedenklich, deren Refugien schrumpfen – auch das Überflutungsrisiko steigt und das Klima leidet.

Weiße Steine bedecken den Erdboden, darunter lugt hier und da dicke Folie hervor. Ein paar Nadelgehölze hier und da – so sieht kein ökologisch wertvoller Garten aus. Der Trend geht zur Versiegelung von Flächen: Immer mehr Hausbesitzer verzichten auf Blumen und Stauden und wählen stattdessen einen pflegeleichten Bodenbelag.

Viele Kommunen sehen diese Entwicklung mit Bedenken. Denn zum einen finden Vögel und Insekten immer seltener geeignete Rückzugsorte in den Städten. Zum anderen aber lassen versiegelte Flächen auch das Hochwasserrisiko steigen und sorgen für schlechtes Klima. Die FDP in Haan will diesen Trend nicht weiter mittragen und möchte das Thema jetzt in dem zuständigen Umweltausschuss diskutieren. Ziel der Liberalen ist es, Einflussmöglichkeiten der Kommune auszuloten – gibt sich Haan doch gerne das Prädikat der Gartenstadt.

Info Starkregen: Kommunen müssen handeln Klimawandel und damit einhergehender Starkregen zwingen die Kommunen zum Handeln. So sind bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen Notentwässerungseinrichtungen zur Ableitung des Regens vorzusehen. Maßnahme Außerdem sollen Grundstücke freigehalten werden. Die Losung lautet: Grünzug statt Bebauung.

Doch auch in anderen Kommunen ist das Problem bekannt. „Private Gärten und Vorgärten tragen in diesem Sinne zu einem guten Stadtklima bei, indem sie städtische Wärme-Inseln reduzieren“, berichtet Franca Calvano, Sprecherin der Stadt Wülfrath, im Auftrag des Planungsamtes auf Nachfrage unserer Redaktion. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund längerer und häufiger auftretender Hitzeperioden bedeutsam. „Ein hoher Versiegelungsgrad erhöht zudem die Verwundbarkeit der Siedlungsstrukturen gegenüber Starkregenereignissen“, betont Calvano.

Das wird auch in Mettmann so gesehen: „Versiegelte Gärten führen zu Insektensterben und damit auch zur fehlenden Futtergrundlage für Singvögel. Versiegelte Flächen heizen sich schneller auf, geben die gespeicherte Wärme nachts ab und verhindern eine erfrischende Abkühlung“, berichtet der Sprecher der Kreisstadt, Christian Barra. In Erkrath sind versiegelte Gärten in der örtlichen Hochwasser-Karte sogar schon als flammend rote Risikostellen ausgewiesen.

Doch wie können Städte und Gemeinden auf ihre Bürger einwirken, wieder für grüne Oasen zu sorgen? „In einigen Bebauungsplänen sind Vorgartenbereiche festgesetzt“, berichtet Thomas Laxa, Sprecher der Stadt Erkrath. In diesen seien bauliche Anlagen, die eine Versiegelung von Flächen bedeuten – wie zum Beispiel Fahrzeug-Stellplätze – ausgeschlossen. Das Problem: Für Bestandsflächen ohne eine entsprechende Regelung ist eine Einflussnahme „problematisch bis unmöglich“, sagt Mettmanns Sprecher Christian Barra. Nur für Neubaugebiete „lassen sich Festsetzungen für die Gestaltung von Vorgärten treffen“, berichtet Barra. Ähnlich wird dies auch in der Stadt Wülfrath gesehen: „Im Einzelfall können Vorgaben hinsichtlich der Vorgartengestaltung mit Hilfe der verbindlichen Bauleitplanung sowie über Gestaltungssatzungen gemacht werden“, erläutert Calvano.