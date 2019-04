Fußball : VfB-Reserve macht es am Ende spannend

HILDEN Nach einer klaren Führung lassen die Hildener Fußballer Bezirksliga-Schlusslicht Grevenbroich wieder ins Spiel kommen.

In der Schlussviertelstunde machte es die VfB 03-Reserve noch einmal spannend. Nach der zwischenzeitlichen 4:1-Führung und einem bis dahin der Tabellensituation angemessenen Spielverlauf witterte der designierte Bezirksligaabsteiger TuS Grevenbroich noch einmal Morgenluft. Binnen 120 Sekunden verkürzten der eingewechselte Noel Alberto Nieto Alonso (72.) und Dzenan Sinanovic (74.) auf 3:4. Die Einheimischen verloren in dieser Phase weitgehend die Kontrolle. Erst in der Nachspielzeit machte Dennis Lichtenwimmer mit dem Treffer zum 5:3 (2:1)-Endstand auf Vorarbeit von Tim Tiefenthal und Roman Werner den Deckel drauf. Trainer Tim Schneider urteilte nach dem Abpfiff. „Unser Gesamtauftritt, was das taktische Verhalten, Einstellung zum Spiel und zum Gegner oder die Körpersprache anging, hat mir heute nicht gefallen. Bei dem Doppelschlag zum 4:3 fehlte uns hinten jegliche Zuordnung. Wir können nur mit den ersten siebzig Minuten und dem Ergebnis zufrieden sein.“