Baby hatte es eilig : Feuerwehr hilft nach unfreiwilliger Hausgeburt

Mettmann (RP) In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Anrufer der Feuerwehrleitstelle einen Notfall, seine Bekannte hätte starke Schmerzen im Unterbauch und befände sich im neunten Schwangerschaftsmonat.

Daraufhin schickte die Leitstelle einen Rettungs- sowie einen Notarztwagen zur Alarmadresse. Noch auf der Anfahrt meldete die Leitstelle dem Rettungswagen, dass es einen erneuten Anruf gebe und das Köpfchen schon zu sehen sei. Bis zum Krankenhaus wollte das Baby partout nicht mehr warten – deshalb kam es in der Nacht zu Samstag in den heimischen vier Wänden zur Welt, kurz bevor der Mettmanner Rettungsdienst in der Wohnung eingetroffen war. Um das neugeborene Mädchen zu unterstützen, übernahmen es die Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Feuerwehr Mettmann und verhalfen ihm durch Trockenreiben zu einem Atemreflex. „Kurz darauf fing der kleine Wurm munter an zu schreien und konnte in sein hoffentlich langes und gesundes Leben starten“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Nach der Abnabelung um 1.20 Uhr mussten dann die 20-jährige Mutter und das Kind parallel vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden wurden ins Mettmanner Krankenhaus gebracht, wo sie herzlich in Empfang genommen wurden.