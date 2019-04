Handball : ME-Sport trotzt auch Oppum einen Punkt ab

Jürgen Tiedermann lobt sein dezimiertes Team. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Durch das Unentschieden machen die Mettmanner Handballer am vorletzten Spieltag den fünften Platz in der Oberliga fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Faßbender

Mit dem zweiten Unentschieden in Folge bleiben die Handballer von Mettmann-Sport im oberen Tabellendrittel der Oberliga. In einer spannenden Partie beim TV Krefeld-Oppum, die letztlich 28:28 endete, lief die Mannschaft von Jürgen Tiedermann lange einem Rückstand hinter her, war gerade in der Schlussphase das bessere Team, musst sich aber mit einem Punkt zufrieden geben. Nach einem ausgeglichenen Beginn setzten sich die Hausherren das erste Mal leicht ab. Die nur mit zwei Auswechselspielern angetretenen Gäste lagen nach 23 Minuten gar mit 11:14 im Hintertreffen. Es waren abermals die erfahrenen Kräfte bei Mettmann-Sport, die mit ihren späten Treffern ihre Farben wieder in Schlagdistanz brachten. Karsten Mühlenhaupt im rechten sowie Andre Loschinski im linken Rückraum hielten den Rückstand Ende der ersten Halbzeit mit 15:17 in Grenzen. „Irgendwie fehlt es an Spannung“, sah ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann noch viel Luft nach oben.

Die Halbzeitpause tat dem dezimierten Gäste-Team sichtlich gut. Den Start in den zweiten Durchgang dominierten die Mettmanner. Sören Falkenberg glich zum 19:19 (37.) aus und Paul d’Avoine brachte ME-Sport mit 22:21 (42.) in Führung. Oppums Trainer Ljubomir Cutura wollte den Lauf der Gäste unterbrechen und nahm eine Auszeit. Die Tiedermann-Truppe ließ sich davon nicht aus der Spur bringen. Durch zwei sehenswerte Kreisanspiele, die Stephan Verholen beide frei vor dem Krefelder Torwart Marlon Eul verwandelte, sowie einen schnell vorgetragenen Angriff über Lasse Fuhrmann wuchs die Mettmanner Führung auf 25:22 (47.) an.

Wie so oft in den letzten Partien mussten die ME-Sport-Handballer den mangelnden personellen Alternativen Tribut zollen. Karsten Mühlenhaupt baute zwar den Vorsprung abermals auf zwei Tore aus (56. 28:26), ein weiterer Treffer gelang den Gästen in der Folge aber nicht mehr. Am Ende zerstörte ein Doppelpack des Krefelders Carlo Zimmer die Mettmanner Hoffnungen auf den zweiten Auswärtssieg in der Rückrunde. Trotz Überzahl blieb das Tiedermann-Team in den letzten Minuten ohne eigenen Treffer. Zudem verletzte sich in der Schlussphase auch noch der starke Kreisläufer Stephan Verholen mit einem Cut am Auge.

Durchwachsen fiel das Fazit von Jürgen Tiedermann aus. „Wieder konnten wir nur mit acht Feldspielern antreten, doch die Jungs steckten das gut weg. Besonders für die U 21-Spieler ist die Belastung aktuell sehr hoch, da sie auch noch der zweiten Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg helfen“, sagte er.