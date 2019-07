Mettmann : Neubürger knüpfen Kontakte in der Stadt

Neubürger knüpfen Kontakte in der Stadt

Mettmann Vereine präsentieren sich in der Neandertalhalle und stellen ihre Angebote vor.

Zum ersten Neubürgerempfang hatte Bürgermeister Thomas Dinkelmann im Namen von Rat und Verwaltung in die Neandertalhalle eingeladen. Künftig soll die Begrüßung der neuen Bürger aus dem Vorjahr regelmäßig vorgenommen werden. Ab kommendem Jahr soll der Empfang allerdings zu Beginn des Jahres ausgerichtet werden.

125 Neubürgerinnen und Neubürger hatten sich zum Empfang angemeldet. Den „Neu-Mettmannern“ bot sich in der Neandertalhalle ein breites Spektrum an Vereinen aus den Bereichen Heimat, Sport und Kultur, die sich ebenso wie die Vertreter der Ratsfraktionen darauf freuten, mit den Neubürgern ins Gespräch zu kommen. Der Empfang soll auch künftig dazu genutzt werden, neuen Bürgern einen Überblick über die vielfältige Vereinslandschaft mit ihren Angeboten zu geben.

In seiner Ansprache führte Bürgermeister Dinkelmann aus, dass es für Bürgerinnen und Bürger, die neu in eine Stadt gezogen sind, wichtig sei, sich zu vernetzen, Netzwerke zu knüpfen. Der Neubürgerempfang soll ihnen auch künftig dazu die Möglichkeit bieten. In vielen Einzelgesprächen erklärte der Bürgermeister, dass er sich darüber freue, dass Mettmann vor allem für Familien eine attraktive Stadt sei.