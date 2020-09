Stichwahl 2020 : Wülfrath: Kämmerer wird Bürgermeister

Blumen für den Herrn: Neuer Bürgermeister in Wülfrath ist Rainer Ritsche, hier mit seiner Frau Anja Kirches. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Der parteilose Rainer Ritsche konnte sich in der Stichwahl klar mit 67,05 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Andreas Seidler durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei knapp über 40 Prozent.

Von Cordula Hupfer und Hanna Eisenbart

Kein Geschenk für Andreas Seidler, der just am Tag der Stichwahl Geburtstag feierte: Mit 32,95 Prozent der Stimmen blieb er klar hinter Konkurrent Rainer Ritsche zurück, der mit 67,05 Prozent Wülfraths nächster Bürgermeister und damit Nachfolger von Claudia Panke wird.

Von diesem Ergebnis zeigte Ritsche sich am Sonntagabend überrascht: „Ich habe zwar gehofft, am Ende als Sieger über die Ziellinie zu kommen. Aber mit einem so deutlichen Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Erfolg werde natürlich mit dem Wahlkampfteam gefeiert – wegen Corona allerdings lediglich mit einer Sitzparty statt mit einer ausgelassenen Feier, mehr gehe derzeit leider nicht.

Gar nicht überrascht war Ritsche von der mit 42,46 Prozent recht niedrigen Wahlbeteiligung. Für ein Kreuz gingen eben weniger Bürger zur Wahl als für vier Kreuze, wie es am 13. September der Fall war. Damals hatte Ritsche 39,5 Prozent geholt, Kontrahent Andreas Seidler (CDU) erreichte 33,7 Prozent der Stimmen. Da lag die Wahlbeteiligung noch bei 54,13 Prozent.

Wülfrath wird sich also bald einen neuen Kämmerer suchen müssen. Seit 2010 hat Ritsche dieses wichtige Amt inne, rückte 2011 zum Ersten Beigeordneten und damit zum Stellvertreter der derzeit noch amtierenden Bürgermeisterin Claudia Panke auf. Daher sind ihm die Probleme der Stadt bestens bekannt, was auch bedeutet, dass er keinerlei Einarbeitungszeit benötigt und sofort nach der Wahl anfangen kann, seine Pläne in die Tat umzusetzen.

Ritsche möchte die „Neue Mitte Wülfrath“ entwickeln, indem er die Flächen „Am Diek“ nutzen und dort Einzelhandel, Gastronomie und eine kleine Kulturbühne errichten will, auf der Kleinkunst jedweder Art die Innenstadt beleben soll. Auch das ehemalige Bahngelände soll belebt werden; dort könnte man eine Mountainbike-Strecke anlegen oder ein Basketballfeld.

Dazu möchte Rainer Ritsche auf die Jugend zugehen und miteinander Lösungen erarbeiten. Er will mit Schülern des Gymnasiums einen „Politcal Talk“ am Jugendtreff initiieren. Mit den Familien möchte er nach Ideen suchen, die Spielplätze attraktiver zu gestalten, eventuell einen Generationenpark einzurichten und vor allem die Kindergarten- und Kitazeiten den Arbeitszeiten der Eltern anzupassen.

Der Umweltschutz liegt ihm sehr am Herzen: Sein Elternhaus in Hilden hat er mit neuester Umwelttechnik umgebaut. Er will die Natur erhalten oder revitalisieren, auf städtische Gebäude Photovoltaikanlagen bauen, Energie einsparen und regenerative Energien nutzen.

Ein ganz wichtiger Punkt ist der Erhalt der Selbständigkeit Wülfraths. Wenn die Einwohnerzahl der Stadt dauerhaft unter 20.000 liege, würden konkrete Aufgaben wie die Bauaufsicht und das Jugendamt in die Entscheidungshoheit des Kreises Mettmann übergehen. Daher würde er den Wohnungsbau beherzt anpacken.

Denn dieser stecke nicht in der Krise, weil es keine Flächen gibt, sondern die Personalkapazitäten im Planungsamt nicht ausreichen. Um bezahlbaren Wohnraum realisieren zu können, möchte er Grundstückseigentümer und Investoren überzeugen, einen bestimmten Prozentsatz der Flächen für subventionierten Wohnraum einzuplanen. Vor allen Dingen sollen Baulücken und Brachflächen in der Innenstadt genutzt werden. Daher ist er auch kein Förderer der Idee einer Bebauung von Düssel-West.