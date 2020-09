Bürgermeister-Stichwahl in Mettmann : Wahlbeteiligung wohl deutlich geringer als am 13. September

Thomas Dinkelmann und Sandra Pietschmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Bis zum Mittag sollen sich deutlich weniger Bürger an der Wahl beteiligt haben als noch am 13. September. Wir informieren Sie über die Entwicklungen am Wahlabend.

Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag dürfte wohl deutlich geringer ausfallen als bei der Hauptwahl vor zwei Wochen. Andrea Kotthaus, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Mettmann, sagte, dass sich bis zum Mittag weniger Menschen an der Wahl beteiligt haben als am 13. September. Genaue Zahlen konnte sie noch nicht nennen.

Zur Stichwahl sind der bisherige Amtsinhaber Thomas Dinkelmann und Sandra Pietschmann als Herausforderin angetreten. Beide sind parteilos, Sandra Pietschmann war von CDU und SPD nominiert worden.

Wir informieren Sie am Abend über alle Entwicklungen und die Ergebnisse.

