Fußball : Spielabbruch: MSV Hilden verliert in Gerresheim die Nerven

In der Fußball-Kreisliga A bleibt Rhenania Tabellenletzter. SSV Erkrath schlägt den FC Kosova. SV Hilden-Ost besiegt im Kellerduell Rot-Weiß Lintorf.

Auf Zuspiel von Kapitän Arbnor Alija brachte Kevin Naulin den Gast in Führung (40.). Der DSV glich vier Minuten nach der Pause per Handelfmeter aus und erzielte sechs Minuten vor Schluss das Siegtor.

Christian Pira (14.) und Osei Opoku (27.) drehten im Anschluss an die Gäste-Führung durch Naser Ilazi (12.) den Spieß herum. Opoku schloss eine feine Einzelleistung (41.) mit der Halbzeitführung ab. Erneut Ilazi verkürzte auf 3:2 (56.), ehe Marko Nikolic, den Pira mit einem präzisen Diagonalpass bediente, für den Endstand sorgte (63.). In der 87. Minute handelten sich die oft und lautstark reklamierenden Düsseldorfer noch eine Ampelkarte ein.

Sportfreunde Gerresheim – MSV Hilden 4:0 (3:0) – Spielabbruch. Die Gäste konnten nicht an die gute Leistung beim 4:1-Sieg gegen Hilden-Ost anknüpfen. Einzig Torhüter Abdellah Bouchakai zeigte Normalform. „Wir standen zu weit vom Gegner weg und machten im Spielaufbau zu viele Fehler. Dazu waren die drei Platzverweise völlig unnötig“, blickte Mohamed Azmaa, der Sportliche Leiter des MSV, auf den unrühmlich endenden Abend zurück.Gerresheim führte durch die Treffer von Timo Braun (9., 43.) und Luc Sturm (18.) bereits zur Pause verdient. Nach den Ampelkarten für Ismail Elghazi (53.) und Quafik Ajnaou (80.) lagen die Hildener auch numerisch hinten. Im Anschluss an die rote Karte gegen Oumar Diallo (81.) ging es kurzzeitig drunter und drüber. Schiedsrichter Cedric Schmidt verlor die Übersicht, fühlte sich durch verbale Attacken offensichtlich in die Enge gedrängt und brach die Partie daraufhin sechs Minuten vor dem eigentlichen Ende ab. „Nach unserer Meinung eine überzogene Reaktion des Schiris, weil die Partie bis dahin eigentlich fair verlief“, so Azmaa abschließend.