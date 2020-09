Handball : Corona: Spiele von Unitas Haan und HSG Adler fallen aus

Haan Jetzt vermelden auch die Handballer der Unitas den ersten Spielausfall wegen Corona. Die Partie am Sonntag gegen den VfB Homberg findet wegen eines Verdachtsfalls nicht statt. „Im Moment kommt uns das nicht ungelegen“, gesteht Moritz Blau.

Der spielende Co-Trainer des Haaner Oberligisten stellt fest: „Das wird uns die ganze Saison begleiten.“ Die nächste Begegnung ist am 4. Oktober gegen den TSV Aufderhöhe – ebenfalls in eigener Halle.

Auch die Regionalliga-Begegnung der HSG Adler fällt wegen Corona aus. Zwei Haanerinnen sind wegen ihrer Kinder bzw. Geschwister, die einen Fall in der Schule haben, in Quarantäne. „Der Test ist erst am Montag“, erläutert Stephan Becker, stellvertretender Abteilungsleiter des HTV, die Absage der Partie gegen den MTV Köln. „Das wird uns in dieser Saison verfolgen“, sagt er.