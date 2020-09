Kostenpflichtiger Inhalt: Briefwahl, Wahllokale, Missverständnisse : Das müssen Wähler über die Stichwahl in Düsseldorf wissen

Thomas Geisel (SPD) und Stephan Keller (CDU) werben auf Plakaten vor der Stichwahl. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Düsseldorfer bestimmen am Sonntag den Oberbürgermeister. Wer seine Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig bekommen hatte, musste noch am Samstag reagieren. Bei vielen Wählern gibt es offenbar zwei Missverständnisse. Was Sie zum Stichwahl-Tag wissen müssen.