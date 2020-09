Fußball : ASV Mettmann findet Gefallen an der Höhenluft

Im dritten Heimspiel in Folge soll jetzt auch die Reserve der SSVg Velbert die Stärke der Mettmanner Fußballer kennenlernen. Erfreut über die guten Leistungen des Bezirksligisten sind nicht zuletzt die eigenen Fans.

ASV Mettmann – SSVg Velbert U 23. Damit haben die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann nicht unbedingt gerechnet. Nach drei Spieltagen weist das Team von Daniele Varveri eine blütenreine Weste auf. „Drei Spiele – drei Siege“ lautet die Bilanz, verbunden mit dem zweiten Tabellenpatz, punktgleich mit dem Spitzenreiter Bergisch Born. Diesen eindrucksvollen Saisonstart wollen die Mettmanner mit einer guten Vorstellung gegen die Zweitvertretung des Oberliga-Spitzenreiters am Sonntag (15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) untermauern. Zumal es gegen die SSVg bereits das dritte Heimspiel in Folge ist.

Dabei ist aber längst nicht alles Gold was glänzt. Bei der Partie gegen Alyidiz taten sich die Mettmanner vor allem im ersten Durchgang recht schwer und fanden kaum zum Abschluss. Im Deckungsverhalten waren vor allem im Abwehrzentrum einige Unsicherheiten um die sonst so zuverlässigen Gebrüder Justus und Johannes Erkens unverkennbar. In der Halbzeitpause fand Daniele Varveri wohl die richtigen Worte. Seine Mannschaft agierte in der Folgezeit in allen Teilen deutlich konzentrierter und aggressiver und gewann letztlich verdient.