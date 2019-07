Fußball : 1. FC Wülfrath sucht richtige Mischung

WÜLFRATH Viele Neuzugänge und einige Rückkehrer: Sebastian Saufhaus hat in diesen Wochen viel zu tun, um ein starkes Team für die neue Bezirksliga-Saison aufzubauen. Zu den Aufstiegsfavoriten zählt der FCW-Trainer seine Mannschaft nicht.

Nachdem die FCW-Fußballer das erste Testspiel gegen den Oberligisten SSVg Velbert nach einer guten Vorstellung nur knapp mit 0:1 verloren, zog Sebastian Saufhaus jetzt ein erstes Zwischenfazit. „Wir haben in der Vorbereitung eine Reihe von Neuzugängen zu integrieren. Es sieht bisher so aus, dass uns das wohl gut gelingen wird. Nach der vergangenen Saison haben wir einen großen Schnitt im Kader gemacht, einen Verjüngungsprozess eingeleitet und stehen vor einem Umbruch“, führt der FCW-Trainer aus und berichtet: „In den vergangenen beiden Wochen haben wir fast jeden Tag hart trainiert. Die Jungs ziehen prima mit und es macht einfach Riesenspaß, mit diesem ehrgeizigen Fußballern zu trainieren.“

„Wir haben noch drei, vier weitere Talente von unseren A-Junioren im Blickfeld, die aber zunächst in unserer neugebildeten zweiten Mannschaft Erfahrung bei den Senioren sammeln sollen. Sie bekommen jedoch ihre Chance im Bezirksliga-Team“, erläutert der FCW-Coach. Der frühere Regionalligaspieler unterstreicht noch einmal, dass es zum neuen Konzept des FCW gehört, in Zukunft mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Der 37-Jährige macht aber keinen Hehl daraus, dass er auch auf erfahrene Spieler setzt. „Im Kader muss eine gesunde Mischung zwischen jüngeren und älteren Fußballern vorhanden sein.“ So hofft Saufhaus, dass Kapitän und Innverteidiger Julian Guxha nach seiner langen Verletzungspause (Kreuzbandriss) in Kürze wieder zur Verfügung steht. „Julian ist für uns ein ganz wichtiger Spieler“, betont der FCW-Trainer.