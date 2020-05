Nach Corona-Shutdown : Musikschule beginnt am 18. Mai

Mettmann Zunächst gibt es nur Einzelunterricht für Gesang und Blasinstrumente. Auch hier gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln: Jeder Schüler wird von seinem Musiklehrer am Eingang abgeholt.

(arue) Ab Montag, 18. Mai, wird die Städtische Musikschule mit eingeschränktem Betrieb wieder öffnen. Nach der neuesten Verordnung des Landes NRW darf unter Auflagen der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen werden. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Das gilt zunächst für den Einzelunterricht für Gesang und Blasinstrumente. In allen anderen Instrumentalfächern darf der Unterricht auch in kleinen Gruppen stattfinden.

Die Lehrkräfte freuen sich darauf, ihre Schüler zu den gewohnten Zeiten wieder in der Musikschule begrüßen zu können. In Ausnahmefällen werden die Lehrkräfte noch vorab geänderte Unterrichtszeiten verabreden, so dass sich der Start in diesen Fällen etwas verzögern kann. Wer zum Unterricht kommt, sollte die Beschriftungen und Anweisungen in der Musikschule, die allgemeinen Hygiene-, Abstands- und Kontaktvorschriften, den Sicherheitsabstand und die Handhygiene beachten.