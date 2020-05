Corona : Noch ruht der Vereinssport auf vielen Anlagen

Kreis Mettmann Das Land NRW erlaubt seit Montag wieder die Nutzung öffentlicher Sportanlagen und Turnhallen, doch der Start verläuft zäh. Viele Klubs stecken noch am Anfang der Planungen für den Neustart.

Als die Landesregierung NRW Mitte der vergangenen Woche Lockerungen der Corona-Maßnahmen ankündigt, atmen viele Sportbegeisterte auf. Nach acht Wochen des Stillstands freuen sie sich auf mehr Möglichkeiten sportlicher Aktivität. Während in vielen Fitnessstudios bereits seit Montag wieder Betrieb ist, fristet der Vereinssport aber in großen Teilen noch einen Dornröschenschlaf. „Anfangs waren wir noch ganz guter Dinge, es ging aber nicht so schnell voran, wie es suggeriert wurde“, berichtet Sandra Pietschmann. Die Geschäftsführerin von Mettmann-Sport erläutert: „Es gab keine Schutzverordnung – das ist alles erst übers Wochenende gekommen. Jetzt können wir uns konkret damit auseinandersetzen.“ Damit meint Pietschmann auch jene Verordnungen, die nach und nach seitens der Fachverbände eintrudeln und erläutert das wesentliche Problem: „Wir müssen die Vorgaben noch einmal überarbeiten, weil sie nicht übereinander gehen, wir aber eine einheitliche Regelung finden müssen.“ Inzwischen hat der Verein erste Belegungspläne für die Außenanlagen erstellt. Die wichtigste Regel: Abstand halten.

Während die städtischen Plätze in Mettmann noch geschlossen sind, starteten Tennis- und Golfsportler auf den vereinseigenen Anlagen bereits durch. „Als ich im Büro saß, hörte ich auf einmal: plopp, plopp“, erzählt Pietschmann lachend von den ersten Ballwechseln auf dem nahe gelegenen Tennisplatz. „Ein tolles Geräusch“, fügt sie hinzu. Am Mittwoch geht es für ME-Sport in der vereinseigenen Halle mit dem Kindersport los.

Info DOSB gibt Sportlern zehn Leitplanken Der Deutsche Olympische Sportbund nennt die Grundlagen für den ersten Schritt aus der Corona-Krise. Distanzregeln einhalten: Ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Körperkontakte müssen unterbleiben: Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. Mit Freiluftaktivitäten starten: Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Hygieneregeln einhalten: Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Risiken in allen Bereichen minimieren: Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. Die weiteren Empfehlungen: Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen; Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen; Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen; Trainingsgruppen verkleinern; Angehörige von Risikogruppen besonders schützen.

Währenddessen tastet sich der TuS Hilden, zweitgrößter Verein in der Itterstadt, an die neuen Herausforderungen heran. „Wir haben 21 Abteilungen, in denen wir nachfragen, wer im Moment überhaupt etwas machen will“, sagt Michael Wegmann. Der TuS-Vorsitzende verweist zudem auf die vielen unterschiedlichen Vorgaben seitens der Sportverbände und die zehn Leitlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes. „Die Leichtathleten würden gerne ab morgen wieder trainieren, da gibt es noch abschließende Gespräche wegen der Bezirkssportanlage am Bandsbusch. Wegen der Zeiten müssen wir uns auch mit der HAT absprechen. Es wird eng, wenn mehrere Vereine da sind und Abstand gewahrt werden muss“, berichtet Wegmann. Und dann sei da noch die Frage, ob zumindest die Toiletten auf der Anlage zugänglich sind. Für die Schwimmer hingegen „müssen erst einmal die Bäder aufmachen“. Zudem will der Klub den Übungsleitern frei stellen, ob sie ihr Training machen wollen. So habe die Abteilung Jazz Dance bereits signalisiert, dass ein Training ohne Kontakt keinen Sinn mache. Der Tenor: „Wir müssen uns anders fit halten.“

Ähnliche Zurückhaltung herrscht bei der Hildener AT, dem größten Klub in der Itterstadt. „Wir haben noch keinen richtigen Plan“, gesteht Matthias Patock. „Wir haben 14 Abteilungen und jede hat andere Wünsche und Vorstellungen“, führt der Pressewart aus und ergänzt: „Es sind ganz unterschiedliche Sportarten: draußen, mit Ball oder im Schwimmbad. Da gibt es keine allgemeingültigen Regeln.“ Sicher ist laut Patock im Moment nur eins: „Wir haben Videokonferenzen mit den Abteilungsleitern geführt und alle sind gewillt, etwas anzubieten. Es sind aber auch ganz unterschiedliche Altersgruppen – Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und alles dazwischen.“ Am weitesten in der Planung sind bei der HAT die Leichtathleten. Und auch die Triathleten sind „heiß“ aufs Training. Die Hallensportarten stehen offenbar erst einmal hinten an. „Mal sehen, wie sich die Sache bis Ende Mai entwickelt“, sagt Patock mit Blick auf die Infektionszahlen. Denn ab Anfang Juni sollen auch Kontaktsportarten in NRW wieder erlaubt sein.

Alle städtischen Sportaußenanlagen und Turnhallen stehen laut Claudia Ledzbor ab sofort wieder zur Verfügung. Allerdings betont die Leiterin des Hildener Sportbüros: „Nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die Vereine.“ Einzig die Halle an der Bezirkssportanlage am Bandsbusch steht noch nicht zur Disposition, „da es eine kreiseigene Halle ist“, erläutert Ledzbor. Vor allem kleinere Klubs in Hilden stehen bereits in den Startlöchern. „Einige Vereine wollen die Übergangsphase aber gar nicht machen, sondern erst im Juni anfangen, wenn Kontaktsport wieder möglich ist“, berichtet Ledzbor und stellt zugleich fest: „Es ist schon gut, wenn alle wieder langsam und mit Bedacht einsteigen.“