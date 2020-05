Am Jubiläumsplatz in Mettmann : Trio raubt Handyladen aus – Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Drei bislang noch unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag, 12. Mai, mehrere Smartphones aus einem Handygeschäft am Jubiläumsplatz gestohlen. Sie flohen zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

(hup) Gegen 16 Uhr hatten sie das Geschäft betreten. Da sich aufgrund der Corona-Restriktionen zu viele Besucher im Geschäft befanden, musste einer der Drei den Laden wieder verlassen und wartete vor der Tür.

Kurze Zeit später beobachteten Zeugen, wie die anderen beiden Männer das Geschäft fluchtartig wieder verließen. Einer von ihnen mit einer braun-weißen Tasche, die er vorher noch nicht bei sich hatte. Das Trio floh zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Als ein Mitarbeiter daraufhin das Lager prüfte, stellte er fest, dass mehrere Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten – und alarmierte die Polizei.

Die sucht nun mit folgender Personenbeschreibung nach den drei Unbekannten: erste Person im Laden zirka 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare, korpulente Statur, trug schwarzen Trainingsanzug und eine hellgrüne Schutzmaske. Zweite Person im Laden zirka 40 bis 45 Jahre alt, kurze braun-weiße Haare, normale Statur, trug eine blaue Jacke und Jeans. Dritte Person (vor dem Laden) zirka 30 bis 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare.