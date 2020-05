Mettmann : Aufmerksame Zeugin verhindert Einbruch

Mettmann Als Unbekannte an ihrer Türe klingelten, wurde eine 62 Jahre alte Frau aus Mettmann skeptisch. Sie bat einen Nachbarn um Unterstützung, der die Polizei rief. Die stellte bei den Unbekannten Einbruchswerkzeug fest.

(arue) Am Dienstag, 5. Mai, konnte die Polizei in Mettmann, dank der Hilfe aufmerksamer Zeugen einen Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrparteienhaus an der Lutterbecker Straße verhindern. Wie die Polizei berichtet, klingelten gegen 12 Uhr zwei zunächst unbekannte Personen mit Rucksäcken an der Wohnungstür einer 62 Jahre alten Frau. Sie sprachen kein Deutsch und gaben auf Englisch vor, einen Zahnarzt zu benötigen. Das kam der 62-Jährigen komisch vor. Sie schloss die Tür und rief einen Nachbarn zu Hilfe, der sofort herbeieilte. Der 55-jährige Nachbar forderte die zwei Personen auf, sich auszuweisen und den Inhalt ihrer Rucksäcke zu zeigen. Dieser Aufforderung kam das Duo, ein 39 Jahre alter Mann und eine 35 Jahre alte Frau, dann auch tatsächlich nach. Hierbei fanden sich typische Einbruchswerkzeuge.