Fußball : Fußballverband startet jetzt eine Online-Umfrage

Kreis Mettmann Seit dem 13. März ist der Spielbetrieb in den 13 Kreisen des Fußballverbandes Niederrhein aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Seither gelten unter anderem Kontaktbeschränkungen – Fußball ist in seiner originären Form aber weder kontakt- noch abstandsfrei.

Nach 25 Videokonferenzen mit jeweils 30 bis 85 Teilnehmern pro Konferenz kristallisierten sich mehrheitlich zwei Szenarien heraus, die der FVN den Vereinen nun zur Abstimmung stellt. Welche genau das sind, ließ der FVN in seiner Pressemittilung allerdings offen. Das Umfrage-Formular geht auf jeden Fall am Dienstag, 12. Mai 2020, an die Vereine. Die Umfrage endet am Freitag, 15. Mai 2020, 14 Uhr. Das Ergebnis dieser Umfrage ist wichtiger Bestandteil der zeitnah folgenden Beratungen des Verbandsfußballausschusses und des Verbandsjugendausschusses. Beide Ausschüsse geben dem FVN-Präsidium mit Peter Frymuth an der Spitze anschließend eine Empfehlung, wie es weitergehen soll. Im Falle eines Saisonabbruchs stellt sich auch die Frage nach Auf- und Abstieg.