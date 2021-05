Angebot für Einsteiger : Musikschule bietet kostenlose Probestunden an

Radevormwald Bis zu den Sommerferien können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausprobieren, welches Instrument für sie passen könnte. Der Probeunterricht verpflichtet zu nichts.

Für alle, die Interesse haben, ein Instrument spielen zu lernen, aber bis jetzt keine Gelegenheit, gibt es ab sofort die Möglichkeit einer kostenlosen Probestunde an der Radevormwalder Musikschule. Das Wunschinstrument und den entsprechenden Unterricht kann man so unverbindlich kennenlernen. Eine kompetente Beratung durch den Fachlehrer ist selbstverständlich. Natürlich ist das Ganze auch für die Singstimme möglich. Gesangsunterricht gibt es an der Musikschule für jede Stilrichtung. Die eigenen Fortschritte auf dem Instrument oder beim Singen empfinden viele Menschen als angenehme sowie sinnvolle Freizeitgestaltung. Kinder, Jugendliche oder Erwachsene nutzen gerne diese Bereicherung des Alltags. Auch in Corona-Zeiten ist dies ja weitgehend ohne Einschränkungen möglich.