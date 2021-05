Langenfelder Förderschule für geistige Entwicklung an der Virneburg : Lions und Förderverein stiften Schulbus

Langenfeld Die Langenfelder Schule für geistig Behinderte an der Virneburg freut sich über den dank Spenden für 57.000 Euro angeschafften VW Crafter.

„Endlich“ war jetzt das beherrschende Wort vor der Förderschule für geistig Behinderte an der Virneburgstraße. Bislang stand der von den Lionsclubs in Langenfeld gesponserte Bus auf dem Schulhof. Infolge Lockdown geschah dies vor längerer Zeit dezent und formlos, ohne Schüler, Lehrer und Clubmitglieder. Der am Montag an der vom Kreis Mettmann betriebenen Virneburgschule teilweise wieder aufgenommene Unterrichtsbetrieb machte nun die offizielle Übergabe unter Wahrung aller Hygieneregeln möglich.