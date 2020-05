Nach Corona-Shutdown in Mettmann : Stadtbibliothek hat Platz für zehn maskierte Leseratten

Nach Corona-Shutdown in Mettmann

Mettmann Seit Montag hat die Bücherei wieder für den Publikumsverkehr geöffnet – allerdings unter Auflagen: Nur zehn Nutzer dürfen gleichzeitig hinein, und ihre Kontaktdaten werden notiert.

(arue) Die Stadtbibliothek Mettmann hat seit Montag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. „Wir sind gespannt, was uns erwartet, wie groß der Andrang in den kommenden Tagen wird“, sagte Ursula Leifeld. Zunächst einmal werden maximal zehn Kunden in die Bibliothek hereingelassen. Die Kontaktdaten der Kunden werden notiert. „Und sie müssen natürlich eine Maske tragen“, sagt Ursula Leifeld.