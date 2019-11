Mettmann : Musiker beschwören die Völker-Freundschaft

Mettmann Stadtorchester und Jugendsinfonie-Orchester Mettmann erfreuten mit ihren jeweiligen Pendants aus dem französischen Laval.

Entgegen der derzeitigen Europaskepsis lebt die Freundschaft zwischen den Völkern doch fort und ganz besonders die zwischen den Partnerstädten Laval und Mettmann. Die vergangenen Tage waren voll mit Programm, Proben und gemeinsamen Unternehmungen, denn das Stadtorchester Mettmann hatte das Orchestre d’ Harmonie de Laval zu Gast und das Jugendsinfonie-Orchester Mettmann das Jugendorchester Laval. Nach einer Nachtfahrt mit dem Bus waren die insgesamt fast 60 MusikerInnen am Donnerstagmorgen angekommen.

Und die beiden Jugendorchester hatten viel zu tun, denn sie spielten das komplette Programm gemeinsam. Es war berührend, wie die jungen Leute mit Konzentration und Hingabe ihr Konzert in der Aula des KHG gestalteten. Beide Dirigenten wechselten einander ab, Achim Andreß von der Musikschule Mettmann und sein Kollege Eric Pinson aus Laval hatten ihre Freude am gemeinsamen Musizieren und das Programm war ganz schön anspruchsvoll, bis hin zu Schostakowitsch.

Sprachbarrieren wurden sportlich ( mit Händ‘ und Füß‘) gemeistert und bei der Musik kommen sie gar nicht erst auf. Herrlich die in Noten gesetzte Beschreibung eines persischen Marktes: Die Karawane nähert sich dem Markt, die Bettler flehen um eine milde Gabe und hier wurde das Publikum von Eric Pinson mit einbezogen zu singen: bakschisch, bakschisch. Einfach köstlich.

Unterhaltsamer Abend in Mettmann

Auch Achim Andreß konnte sich ein Lächeln und Erinnerungen an seine Jugend nicht verkneifen, als er den rosaroten Panther erklingen ließ. Zwei junge Pianisten, Dietlinde und Leonard, gönnten dem Orchester eine Atempause mit ihren beneidenswert schön gespielten Beiträgen. Martin Hörisch, jahrelanger Motor des Austausches der beiden Jugendorchester, wurde geehrt für sein abermaliges Engagement. Er gab den Dank weiter an die Gastgeber, die stets zur Stelle waren, wenn Hilfe gebraucht wurde.

Zurück zum Stadtorchester. Sein Konzert mit der Harmonie in der Stadthalle war ein Renner. Die Stadthalle war rappelvoll, die Harmonie aus Laval ein großartiger Klangapparat und der Dirigent Christoph Turcant ein witziger Moderator, der mit deutsch-französischem Gemisch stets die Lacher auf seiner Seite hatte. Ein absoluter Höhepunkt war das Concertino für Marimbo mit der Solistin Elsa Roth.

Nicht so richtig gut war die Planung, denn, wollte man beide Konzerte hören, musste man die Stadthalle in der Pause verlassen, um zeitig im KHG zu sein. So waren die Beiträge des Stadtorchesters, das Klarinettensolo von Julia Lukoschek und die beiden gemeinsam einstudierten Stücke leider dem Zeitplan geopfert.