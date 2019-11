Website der Stadt Mettmann im Test : Mehr Service auf erneuerter Homepage

Mettmann Die Verwaltung hat ihren Internet-Auftritt überarbeitet. Fazit des Tests: Die Website ist bürgerfreundlicher geworden.

Mängelmelder Verbessert wurden mit der neuen Homepage außerdem die Möglichkeiten für die Bürger, sich mit einem Anliegen an die Verwaltung zu wenden. Alle Funktionen, die auf der alten Homepage am häufigsten genutzt wurden, sind auf der Startseite der neuen Homepage zu finden. Dort sind nun auch alle Formulare an einer Stelle hinterlegt, so dass sich Nutzer nicht mehr mühsam durch viele Seiten klicken müssen. Anders als bisher werden Beschwerden, die über den Mängelmelder weitergeleitet werden, nicht mehr zentral gesammelt, sondern direkt an die zuständigen Dienststellen geleitet. Außerdem können ab sofort auch ein oder mehrere Fotos mitgeschickt werden. Auch das haben wir getestet: In dem leer stehenden Rohbau an der Bahnstraße stand in jüngster Vergangenheit immer wieder mal die Eingangstüre offen. Eine durchaus gefährliche Situation, wenn sich Kinder in der Bauruine herumtreiben. Wir fotografierten die Situation und mailten das Foto um 13.25 Uhr mit einer kurzen Beschreibung über den Mängelmelder der Stadtverwaltung zu. Es dauerte lediglich bis 14.38 Uhr, bis eine Antwort kam: Die Stadtverwaltung sicherte zu, dass ein Mitarbeiter zur Bauruine fährt und die Türe verschließt. Offenbar hatte ein Obdachloser die Türe auf der Suche nach einem Schlafplatz immer wieder geöffnet. Wenige Tage später wurde die Türe zugenagelt. Mehr könne die Stadt Mettmann aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse leider nicht tun, bedauert Astrid Kupschke von der Bauaufsicht.