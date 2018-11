Vollsperrung auf der A44: Stadtorchester Mettmann gibt Spontan-Konzert auf Autobahn

Mettmann Stau mal kreativ: Ein Facebook-Video zeigt, wie Musiker aus Mettmann die Wartezeit während einer Vollsperrung nutzen und in voller Montur auf der A44 auftreten.

Mit dem Bus machte sich das Stadtorchester Mettmann am Donnerstagmorgen auf den Weg in die Partnerstadt Laval in Frankreich. Dort wollen die Musiker eine Gedenkfeier zum Ersten Weltkrieg musikalisch begleiten.