Mettmann : Orchester lädt zur musikalischen Europa-Reise ein

Mettmann Am 11. Mai gibt es ein großes Frühjahrkonzert in der Neandertalhalle. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

(arue) „Das Konzert in Laval hat uns nachhaltig geprägt“, sagt Michael Gilcher. Der Dirigent des Mettmanner Stadtorchesters denkt gerne an den erfolgreichen Auftritt in der französischen Partnerstadt im November 2018 zurück. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Dinkelmann hatte das Orchester in Laval die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs mitgestaltet. Gilcher hat nicht nur einige Stücke aus dem Lavaler Konzert – unter anderem die Europa-Fanfare und das „Nessum Dorma“ – für das zweite Frühjahrskonzert des Stadtorchesters am Samstag, 11. Mai, in der Neandertalhalle ins Programm aufgenommen. Er hat das Konzert, das um 18 Uhr beginnt, auch unter das Thema „Frieden in Europa“ gestellt. Die Zuschauer werden auf eine musikalische Reise quer durch Europa mitgenommen. Nach einem Besuch in Frankreich geht es weiter nach Spanien und dann hoch in den Norden Europas. „Vielleicht kommt auch der Brexit zum Tragen“, sagt Gilcher.