Fußball : Dornaper besiegen im Derby RW Wülfrath

Emre Cöl (rechts) – hier im Kampf gegen Lukas Wosnitzka und Philip Carls – bringt den Rot-Weiß Wülfrath mit 1:0 in Führung. RP-Foto: Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Fußballer des TSV Einigkeit gehen im Lokalduell der Wuppertaler Kreisliga A mit mehr Herzblut zur Sache.

Rot-Weiß Wülfrath – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 1:2 (1:1) . Als fairer Verlierer zeigte sich nach dem Kreisliga A-Derby Andre Fischer. „Die Dornaper haben verdient gewonnen, weil sie mit viel mehr Herz in die Partie gingen“, sagte er. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der ehrgeizige Rot-Weiß-Coach überhaupt nicht einverstanden. „Bereits die schwache Trainingsbeteiligung machte deutlich, dass bei meinen Jungs die richtige Einstellung fehlte. Im Spiel fanden wir kaum zu vernünftigen Kombinationen und waren einfach viel zu harmlos im Abschluss.“ Seiner Meinung nach bot die Begegnung ein recht schwaches Niveau und für die Zuschauer war das Derby mehr als enttäuschend.

So spielten sie

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, wobei die Rot-Wei0en leichte Vorteile besaßen. Sie gingen auch mit 1:0 (32.) in Führung, als Emre Cöl die gute Vorarbeit von Emro Okran nutzte. Fast mit dem Pausenpfiff wurden die Dornaper für ihre Bemühungen um den Ausgleich belohnt, als Joshua Effenberger im Nachschuss erfolgreich war. Glück für die Einigkeit, dass die Gastgeber kurz zuvor zwei gute Kopfballmöglichkeiten ausließen.

Wenn auch die spielerischen Glanzpunkte fehlten, blieb das Derby auch im zweiten Durchgang spannend. Es dauerte aber bis drei Minuten vor dem Abpfiff ehe das 2:1 für die Dornaper fiel. Nach einem Foul an Antonio Jukic zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Philipp Carls ließ sich die Chance zum 2:1-Endstand nicht nehmen, obwohl er den Strafstoß sogar wiederholen musste. „Mit diesem dritten Sieg in Folge haben wir Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle gefunden“, zog der Dornaper Fußball-Chef ein positives Fazit.