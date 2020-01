Mettmann : Mit Taschenlampe auf Streifzug durchs Museum

Das Neanderthal Museum bietet eine Taschenlampenführung durch die Sonderausstellung an. Foto: Neanderthal Museum

Mettmann (arue) Normalerweise schließt das Neanderthal Museum in Mettmann allabendlich um 18 Uhr seine Pforten. Auch am 10. Januar werden pünktlich die Lichter ausgehen. Allerdings sind die Besucher an diesem Abend auch danach noch willkommen.

Dann nämlich veranstaltet das Museum eine Taschenlampenführung durch die Sonderausstellung „Gladiatoren – Helden der Arena“. Dann haben die Besucher die Gelegenheit, die Arenahelden im Dunkeln zu erleben. Im Schein der Taschenlampe treffen sie auf die Gladiatoren mit ihrer Kampfausrüstung. In der Dunkelheit entfalten die Kämpfer eine ganz besondere Faszination. Die Taschenlampenführung beginnt um 18.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Erwachsene zahlen neun, Kinder sechs Euro. Karten gibt’s bei www.westticket.de, weitere Informationen unter www.neanderthal.de.

