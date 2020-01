Straftat in Mettmann : Viereinhalb Jahre für einen Überfall

Straftat in Mettmann

Um sein Pferd auszulösen, hatte ein Mann eine Bank in Obschwarzbach überfallen. Dafür erhielt er jetzt eine Haftstrafe. Foto: dpa/Volker Hartmann

Mettmann Wuppertaler Landgericht fällt Urteil zu Straftat in Mettmann.

Seinen größten Wunsch hatte ihm der Richter dann doch noch erfüllt: Er wollte die Zeit bis zum Haftantritt zu Hause verbringen – bei seiner kleinen Tochter, der Ehefrau und mit der Familie. In den nächsten Wochen allerdings wird der 35-Jährige die Haftstrafe, die gegen ihn verhängt wurde, antreten: vier Jahre und sechs Monate.

Die Geschichte nahm auf einem Reiterhof in Obschwarzbach ihren Lauf. Der Angeklagte hatte vor zwei Jahren eine Stute gekauft, sie kostete 22.000 Euro. Das Tier galt als Aushängeschild für den Stall und soll mit seiner Reiterin etliche Turniere gewonnen haben. Zwei Jahre waren seit dem Pferdekauf vergangen, der Besitzer war derweilen mit seinem Autohandel in Geldnöte geraten. Die 22.000 Euro für die Hannoveraner-Stute sollen zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett bezahlt gewesen sein.

Adventsstimmung in Mettmann

Adventsstimmung in Mettmann : Obschwarzbach lockt mit Weihnachtsmärkten

Für dieses und ein weiteres Pferd soll sich jedoch über Monate hinweg die Stallmiete aufgelaufen haben. Am Ende stand der Pferdebesitzer mit mehr als 13.000 Euro beim Landwirt „in der Kreide“. Der hatte da schon eine Zahlungsfrist gesetzt. Der Landwirt habe angeboten, das Pferd zurückzunehmen und die Schulden zu streichen, hieß es im Verfahren – das habe der Besitzer aber nicht gewollt. Am Ende habe die Zwangsversteigerung der Stute gedroht.

Und dann kam der 15. Mai 2019. Der Angeklagte überfiel morgens eine Sparkassenfiliale und kam in den Nachmittagsstunden mit dem Geld aus der Bank nach Obschwarzbach, um seine Pferde abzuholen. Er schob 13.500 Euro über den Tisch und lud die Tiere auf den Hänger. Der Reitstall-Besitzer war bei Gericht als Zeuge gehört worden. Dass er die Beute aus einem Banküberfall in den Händen gehalten hatte? Das Entsetzen stand ihm ins Gesicht geschrieben: Das war erst sechs Tage später offenkundig geworden, als Polizeibeamte bei ihm an der Türe geklingelt hatten.