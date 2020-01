Kampfsport : Erfolgreiche Dan-Prüfung rundet das Jahr 2019 ab

Hochdahl Taekwondo-Club Hochdahl blickt zufrieden zurück.

Das Formenturnier in Kamen war der letzte Wettkampf für die Kampfsportler des Tae-Kwon-Do-Club Hochdahl in 2019 – und die Aktiven wussten noch einmal zu überzeugen. Die Podest-Bilanz: Achtmal Rang eins, sechsmal Rang zwei und einmal Rang drei. Zudem holten die Sportler noch die Plätze sechs, sieben und acht. In der Gesamtwertung bedeutete das Rang vier. Mit dieser Platzierung baute der Verein seine Erfolgsbilanz in 2019 aus.