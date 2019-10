Mettmann : Neanderthal-Museum bietet besonderen Ferien-Service an

Mettmann (hup) Im Neanderthal- Museum an der Talstraße stehen derzeit kostenlos Scouts bereit, die alle Fragen rund um den Museumsbesuch, aber vor allem auch rund um die Neanderthaler und das Leben in der Steinzeit beantworten.

Darüber hinaus zeigen die Scouts an ausgewählten Stationen in der Dauerausstellung Exponate und erzählen dazu jede Menge Details. Die Besucher erfahren, was bei einer Ausgrabung so alles gesichert und untersucht wird und können zum Beispiel steinzeitliche Werkzeuge ausprobieren. In den Herbstferien sind die Scouts täglich von 11 bis 16 Uhr in der Dauerausstellung anzutreffen und bieten in ihrem Bauchladen interessante Objekte an.