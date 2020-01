Händelstraße in Mettmann : Unbekannte stehlen weißen BMW X6

Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann (RP) Bislang spurlos verschwunden ist ein weißer BMW X6 mit dem Kennzeichen ME-VS 800, der am Montagabend zwischen 17.30 und 22 Uhr an der Händelstraße in Höhe des Hauses Nr. 8 geparkt war. Wie die Fahrzeugdiebe den Luxus-SUV öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist noch nicht geklärt.

