Gastro-Tipp : Das Simons – mehr als nur italienische Küche

Ratingen Neben dem klassischen Gastronomiebetrieb ist das Ratinger Restaurant auch Weinhandel und Probierstube.

(mvk) Direkt am Lintorfer Markt (Hausnummer 2a), im Herzen Lintorfs, schräg gegenüber der St. Anna-Kirche liegt das Restaurant Simons. Es bietet Sitzplätze für 85 Gäste und bei entsprechendem Wetter im Wintergarten weitere 40 Plätze. Es gibt einen Bereich im vorderen Teil an der Theke, den klassischen Restaurantbereich im hinteren Teil sowie eine Enoteca, die eine in Italien entstandene Kombination aus Weinhandel, Probierstube und Gastronomiebetrieb ist.