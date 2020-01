Kommentar : Kunden müssen kritisch abwägen

Mettmann Viele Neuheiten werden dem Kunden als Service verkauft, sind aber billige „Mach’s selbst“-Lösungen. So zum Beispiel Kassen zum Selbstscannen. Paketstationen. Oder Telefonanlagen zur Selbstmontage.

Auch Geldinstitute haben via Online-Banking teuer bezahlten Arbeitsaufwand an ihre Kunden abgegeben. Und erst Ende letzten Jahres wuchs der Groll, nachdem sich das neue Online-Verfahren PSD2 bei Commerz- oder Postbank als zu kompliziert herausstellte. Kunden müssen nun also kritisch abwägen, ob die neuen Dienstleistungen ihnen tatsächlich auch einen Nutzen bringen – schließlich zahlen sie Gebühren.