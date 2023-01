Ärger wegen Verspätungen in Mettmann Regiobahn will Fahrplan-Infos verbessern

Das Verständnis über die von Ausfällen und verspätet eintreffenden Zügen enervierten Bahnnutzer ist groß. „Zu Recht werden verspätete oder unvollständige Informationen an den Stationen der Regiobahn bemängelt.“ Über Verspätungen und Zugausfälle können sich Kunden in Echtzeit über die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme informieren, die über unsere Internetseite oder auch über die DB- oder VRR-Apps erreichbar sind. Bei größeren Störungen und über baustellenbedingte Fahrplanänderungen gibt es Infos via Internetseite sowie auf zuginfo.nrw. Die Anzeigen und Ansagen an den Regiobahn-Stationen werden an dieses System angeschlossen, um die Echtzeit-Fahrgastinformation zu verbessern.