Tipps für Sportler im Kreis Mettmann Ohne Vertragsfallen fit ins neue Jahr

Gut prüfen, bevor man sich bindet: Wer Mitglied in einem Fitness-Studio werden will, sollte vorher vor allem die Erreichbarkeit, die Öffnungszeiten und die Höhe der Mitgliedsbeiträge prüfen. Ein kostenloses Probetraining ist empfehlenswert. Den Vertrag unterschreibt man am besten nicht vor Ort, sondern liest ihn in Ruhe zu Hause. Es lohnt sich, nach Rabatten zu fragen.