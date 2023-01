Glaube in Wülfrath Sternsinger gehen in Endspurt für die gute Sache

Wülfrath · Kinder aus der katholischen und evangelischen Kirche sind als Sternsinger in der Stadt unterwegs, um Geld für Kinder in Indonesien zu sammeln und den Segen Gottes in die Häuser zu bringen. Am Montag waren sie auch zu Gast im Rathaus.

10.01.2023, 11:34 Uhr

Die Sternsinger besuchten Bürgermeister Rainer Ritsche und brachten den Segen Gottes ins Wülfrather Rathaus. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi