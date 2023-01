Kriminalität in Wülfrath Die Gefahr ist bei jedem Einsatz dabei

Das Vogelgezwitscher mischt sich mit dem Brummen des vorbeifahrenden Lkw auf dem Asphalt. Der Blick von der Holzsitzbank reicht über die weiten Felder. Vor 30 Jahren sah es hier an der Kruppstraße noch ganz anderes aus. Damals gab es noch keine Straße, kein Industriegebiet, sondern einen schmalen Feldweg. Auf diesem Feldweg, an genau der Stelle, an der heute die Bank steht, wurde am 10. Januar 1993 auf Adalbert Bach, Diensthundeführer bei der Kreispolizeibehörde Mettmann, im Einsatz geschossen. Wenige Stunden später, am 11. Januar 1993, erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus nur wenige Tage vor seinem 34. Geburtstag.