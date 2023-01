Zugausfälle wegen Problemen mit der Technik Niersexpress – wieder Defekt im Stellwerk

Neues Jahr, alte Probleme. Die Hoffnung, dass 2023 beim Niersexpress alles besser wird, hat erst einmal einen Dämpfer bekommen. Ausgerechnet mitten im Berufsverkehr am Dienstag fielen gleich zwei Stellwerke aus. Diesmal gibt es technische Probleme in Bedburg-Hau und in Kempen. „Zur Zeit sind keine Zugfahrten in den betroffenen Streckenabschnitten möglich. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen“, heißt es auf Zuginfo.nrw. Teilausfälle heißen aber nichts anderes als Zugausfälle. Immerhin ist ein Ersatzverkehr mit einem Bus der Firma Milo Reisen zwischen Kleve und Krefeld Hauptbahnhof eingerichtet.