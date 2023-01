Alt werden in Erkrath Schöner wohnen für Senioren: Rosenhöfe stellen sich vor

(RP/hup) Die Rosenhof-Seniorenwohnanlagen betreiben derzeit elf Häuser an unterschiedlichen Standorten, darunter eines in Hochdahl und eines in Alt-Erkrath. Alle Häuser verfügen über einen Appartementwohnbereich mit Ein- bis Dreizimmerwohnungen zwischen 30 und 120 Quadratmetern, einen eigenen ambulanten Pflegedienst sowie neun der elf Standorte über einen eigenen stationären Pflegewohnbereich. Damit interessierte Senioren und ihre Angehörigen die Angebote kennenlernen und sich in den Einrichtungen umschauen können, laden die Rosenhöfe für Sonntag, 15. Januar, von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.