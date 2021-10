Erster Flohmarkt mit Frauensachen in Mettmann : Wenn aus der Toilette eine Umkleidekabine wird

Erster Flohmarkt mit Frauensachen in Mettmann

Schöner Trödel von Frauen für Frauen in Mettmann. Foto: Desiree Bruver-Leske

Mettmann Einen Trödelmarkt für Freundinnen neuer Klamotten und Schnäppchenjägerinnen organisierte jetzt erstmals das Frauennetzwerk in Mettmann. Die Resonanz war prima, der Kirchplatz der evangelischen Gemeinde an der Freiheitstraße gut besucht.

Ein Flohmarkt ist streng genommen der Ursprung von dem, was jetzt „Sharing“ oder auch „Upcycling“ genannt wird: Denn was der einen nicht länger gefällt und ihren Kleiderschrank bloß unnötig füllt, ist mit ein paar Kniffen aufgepeppt ein tolles Utensil für eine andere. Nach diesem Motto organisierte für das Frauennetzwerk Mettmann Desiree Bruver-Leske, vielen bereits bekannt aus dem Vorstand des Sankt Martin-Verein Metzkausen, zusammen mit Angelika Blie jetzt den ersten Flohmarkt von Frauen für Frauen.

Samstag, Punkt zehn, ging es los - und bis 14 Uhr wechselten Hüte, Blusen, Jacken, T-Shirts, Hosen und viele Accessoires die Besitzerin. „Mädelssachen“ war die Veranstaltung auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirchengemeinde an der Freiheitstraße genannt worden. 21 Stände konnten in entspannter Atmosphäre, mit leckerem Fingerfood, Kaffee und Kuchen, einen Gläschen Prosecco und entspannter Hintergrundmusik besucht werden. Auch die Bürgermeisterin, die dem Mettmanner Frauennetzwerk angehört, kam zum Shoppen vorbei.

Nach dem Flohmarkt ist vor dem Flohmarkt, ein Feedback-Bogen zum Event wurde an alle Ausstellerinnen verteilt, so dass nun das Organisationsteam den Flohmarkt Revue passieren lassen kann, um eine Wiederholung in Angriff zu nehmen.