Unter Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft : Angebliche Spenden-Sammler bestehlen Seniorin

Wülfrath Eine 86-jährige Wülfratherin ist am Montag Opfer von zwei Trickbetrügern geworden. Das Duo klaute hochwertigen Schmuck und entkam unerkannt.

(RP) Laut Polizeibericht hatte gegen 9.20 Uhr ein Paar an der Haustür der Seniorin geklingelt und im Rahmen einer Spendenaktion um eine Geldspende gebeten. Als die hilfsbereite Dame einen Beitrag zusicherte, verschaffte sich das Duo unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während die Frau die Wülfratherin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der Mann die Wohnräume und stahl hochwertigen Schmuck. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, floh das Paar in unbekannte Richtung. Die 86-Jährige informierte umgehend die Polizei, die das betrügerische Duo aber trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr auffinden konnte. Die weibliche Tatverdächtige ist zirka 150 cm groß, von normale Statur, hat glatte, nach hinten gekämmte lange Haare von dunkler Farbe, asiatisches Erscheinungsbild. Der Mann ist zirka 160 cm groß, hat dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 02058 9200 6180 zu melden. Die Kreispolizeibehörde Mettmann nimmt diesen Fall zum Anlass, um erneut eindringlich vor Betrugsmaschen aller Art zu warnen: „Lassen Sie keinesfalls spontan Fremde in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie Freunde und Angehörige um Unterstützung. Und im Zweifelsfall: Informieren Sie die Polizei“, so der Appell der Ordnungshüter.