Handball : ME-Sport-Frauen sehen in Überruhr kein Land

ME-Sport-Frauen sehen in Überruhr kein Land

Durch die zweite Niederlage in der dritten Verbandsliga-Begegnung stehen die Mettmanner Handballerinnen im unteren Tabellendrittel.

SG Überruhr III – Mettmann-Sport (Frauen) 27:18 (16:10). Die dritte Mannschaft der SG Überruhr bleibt in der Verbandsliga die Mannschaft der Stunde. Auch für die Handballerinnen von ME-Sport war in Essen nichts zu holen. Bei der deutlichen Niederlage war die Mannschaft von Spielertrainerin Kim Spiecker über die gesamte Spielzeit chancenlos.

Nach einem raschen 0:2-Rückstand egalisierte Anna Heffels zum 4:4 (7.). Das war das letzte Mal, dass die Gäste Tuchfühlung hatten. „Leider haben wir viel zu viele Chancen vergeben und den Gegner dadurch zu Gegenstößen eingeladen“, sah ME-Sport-Co-Trainer Frederic Schmeer, wie die Mettmannerinnen immer wieder mit flach angesetzten Würfen an der Essener Torhüterin scheiterten. Die Gastgeberinnen stellten binnen zehn Minuten auf 10:4. Als Ciara Perchthaler den Siebenmeter von Svenja Rautenberg entschärfte, hatte das ME-Sport-Team seine beste Phase. Beim 7:10-Rückstand keimte wieder Hoffnung auf, die Partie zu drehen. Fahrlässige Abschlüsse sorgten aber dafür, dass die Gäste zur Pause deutlich mit 10:16 das Nachsehen hatten. „Es fehlte die letzte Konzentration beim Torwurf. Dadurch haben wir uns das Leben selber schwer gemacht“, kommentierte Schmeer nach dem Abpfiff.

Zwar suchten die Gäste im zweiten Durchgang weiter ihre Chance, schafften es auch immer wieder, aussichtsreiche Tormöglichkeiten zu erspielen, scheiterten aber ebenso häufig an der Überruher Schlussfrau. Als Vivienne Bley zehn Minuten vor dem Ende das 23:16 für die Gastgeberinnen markierte, war die Partie endgültig entscheiden.

„Am Ende war dann die Luft raus“, trauerte Schmeer auch den vergebenen Siebenmetern von Kim Spiecker und Svenja Trunk nach. „Leider fällt der Überruhrer Sieg unter dem Strich dann doch etwas zu hoch aus“, stellte er fest. Nach zwei Niederlagen in drei Begegnungen finden sich die Mettmannerinnen in der Anfangsphase der Saison in der unteren Tabellenhälfte wieder.