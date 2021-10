Nachwuchs-Förderung : Wanderkisten sind wahre Wunderkisten

Andrea Berster-Lingk mit den Sponsoren (von links) Wolfgang Preuss, Michael Wrase und Andreas Seidler. Foto: Fries, Stefan (frs)

WÜLFRATH Die von Ratsmitgliedern finanzierten Boxen mit Spielzeug und Instrumenten stehen Wülfrather Tagesmüttern und -vätern kostenlos zur Verfügung.

Andrea Berster-Lingk kümmert sich bei der Stadt als Fachberaterin um die Tagespflege: „Wir haben in Wülfrath sechszehn qualifizierte, selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen. Sie können kostenfrei gegen eine Kaution von 10 Euro für vier Wochen eine von fünf Wanderkisten auszuleihen.“ In transparenten Kunststoffboxen – damit die Kinder gleich erkennen können, was alles darin auf sie wartet – hat die Erzieherin zu verschiedenen Themen gepackt.

Die Anschaffungen haben Spenden von Ratsmitgliedern ermöglicht. Michael Wrase hat die Kisten zur Musik und zur Ernährung gespendet, Andreas Seidler und Wolfgang Preuß jene zum Thema Entspannung. Die Spender haben eine weitere Kiste, die durch die Stadtteile wandern wird, schon zugesagt und zusätzliche Spenden aus der Bürgerschaft sind willkommen, freut sich die Kistenmacherin Berster-Lingk.

Info Anrufen und ausleihen Tagespflegepersonen können die Wanderkisten nach Absprache unter Telefon 02058 18225 oder per E-Mail an a.berster-lingk@stadt.wuelfrath.de am Stützpunkt Tagespflege an der Tiegenhöfer Straße 18 ausleihen.

Mit dem Budget packt sie die Wanderkisten, die durchaus auch den Namen Wunderkisten tragen könnten. Es finden sich ganz spezielle Materialien darin, die an den Tagespflegestellen bislang nicht verfügbar waren. So enthält die Musikkiste neben fidelen Tischglocken einen Regenmacherstab mit durchsichtigem Korpus, so dass die Kinder im Alter von ein bis drei Jahre damit Musik machen können und einen visuellen Eindruck vom Spiel der Klangkörper bekommen. In der Entspannungskiste ist neben einer faszinierenden Klangschale ein Regenmacher aus urwüchsigem Holz platziert, denn hier geht es darum, zur Ruhe und zu sich selbst zu kommen. In jeder Kiste befindet sich auch ein Fachbuch mit Spielvorschlägen und ein Faltblatt mit Informationen der Fachstelle für Tagespflege.

Die Idee zu der Initiative hatte der Kreissportbund. Dort gibt es für die Kinder des Kreises Mettmann eine Bewegungskiste. Da es jedoch allein in Mettmann 150 Tagespflegepersonen gibt, ist der Zugang für jedes Kind sehr limitiert. Deshalb kam im Jahr 2019 die Frage auf, ob man solche Kisten nicht auch für Wülfrath realisieren könnte. Es gebe noch zahlreiche Themenfelder, für die Materialkisten zur Entwicklungsförderung der Kinder sehr dienlich wären. Berster-Lingk denkt dabei an Gartenbau, Mathematik, Sprache, Kommunikation oder Naturwissenschaft: „Es müssen immer Dinge in den Kisten sein, die durch viele Hände gehen und vielfach genutzt werden können.“ In der Stadt gibt es rund 80 Tagespflegekinder, berichtet Berster-Lingk über die aktuelle Situation: „Mehr machen kann man immer. Aber man muss auch gucken, was von Seiten des Jugendamtes leistbar ist. Grundsätzlich sind wir in Wülfrath wirklich gut aufgestellt, was die U2-Betreuung angeht.“