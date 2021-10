Konzertierte Aktion in Hilden : Helfer machen Tierheim wieder schick

Konzertierte Aktion in Hilden

Hilden Rund 60 Ehrenamtler haben sich Handschuhe angezogen und Spaten mitgebracht, um das Außengelände des Vierbeiner-Asyls im Hildener Westen auf Vordermann zu bringen. Durch Corona war viel Arbeit liegengeblieben.

„Unglaublich, wie groß die Resonanz auf unseren Aufruf ,Unser Tierheim soll schöner werden’ ist“, sagt Michaela Hoppe, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Hilden, der als Träger das Hildener Tierheim im Gebiet Im Hock unterhält. An die sechzig Freiwillige – einige hatten eine Anfahrt aus Erkrath, Langenfeld, Monheim oder gar Viersen in Kauf genommen – haben bei einer konzertierten Aktion das Tierheim verschönert und im Hinblick auf die Unterbringung der Tiere auch qualitativ nachhaltig verbessert. „Während der Arbeiten hier waren die regulären ,Gassi-Gänger’ mit den Tieren unterwegs“, erklärt Michaela Hoppe das Arbeitsteilungsprinzip an diesem Tag.