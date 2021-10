Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert sinkt am Montag auf 54,7

Kreis Mettmann Innerhalb der letzten Woche sank die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis um ein Drittel, die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern hat sich halbiert.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 644 Infizierte erfasst, 5 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 72 (+2; 2 neu infiziert), in Haan 40 (+1; 1 neu), in Heiligenhaus 33 (+/-0), in Hilden 50 (-1), in Langenfeld 45 (+/-0; 3 neu), in Mettmann 51 (-1), in Monheim 60 (+/-0), in Ratingen 193 (-8), in Velbert 80 (+2; 1 neu) und in Wülfrath 20 (+/-0).