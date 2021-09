Fußball : ASV Mettmann steht unter Zugzwang

Nach einer unruhigen Woche ist für die ambitionierten Bezirksliga-Fußballer ein Sieg gegen den noch sieglosen SC Frintrop Pflicht.

ASV Mettmann – SC Frintrop. Die überraschende 2:3-.Niederlage beim SC Sonnborn hat beim Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann für einige Unruhe gesorgt. „Es gab in dieser Woche von unseren Verantwortlichen eine klare Ansage an die Mannschaft“, verrät Imad Omairat. „Den Spielern wurde klar gemacht, dass wir mit dem bisherigen Abschneiden absolut unzufrieden sind und eine deutliche spielerische und kämpferische Steigerung des Teams erwarten.“ Der Sportliche Leiter macht deutlich, dass es sich die Mettmanner nicht leisten können, einen glatten Fehlstart in die Saison hinzulegen. Dazu sei auch die Erwartungshaltung im Umfeld des Vereins zu groß. „Wir haben ganz bewusst nicht den Aufstieg als Ziel genannt, aber klar davon gesprochen, dass wir unter den ersten fünf der Tabelle mitmischen wollen. Derzeit sieht es leider nicht danach aus.“