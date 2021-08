Dreister Diebstahl in Metzkausen : Diebe klauen 44 Schulbänke

Dreister Diebstahl in Metzkausen

Mettmann In den Schulgarten der Astrid-Lindgren-Schule in Mettmann-Metzkausen wurde eingebrochen. Die Beute besteht aus selbst fabrizierten Bänken, deren Bestandteil Leergutkästen sind. Hatten es die Diebe auf den Pfandwert der Kästen abgesehen?

Zum Schulstart am 17. August bereitet Anja Schlösser Schnelting, Rektorin der Astrid-Lindgren-Schule in Metzkausen, zusammen mit dem Kollegium alles vor. Unter anderem wollte sie die 45 Schulbänke, selbst aus Leergutkisten mit WPC-Brett zur Sitzgelegenheit montiert, pünktlich für die neuen i-Dötzchen aufhübschen. Aber beim Gang zum entsprechenden Platz am Schulgarten stellte sie fest: Der verschlossene Raum wurde aufgebrochen und von vormals 45 Bänken ist nur noch eine einzige übrig. Der Einbruch wurde bei der Polizei angezeigt, die Ermittlungen laufen.