Guckkästen gebaut : Lindgren-Schüler mit dem Traum vom Urlaub

Erkelenz Mit einem interessanten Kunstprojekt haben sich die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule in die Sommerferien verabschiedet.

Auch die Astrid-Lindgren-Schule am Zehnhofweg mitten in der Stadt Erkelenz hat eine Menge dafür getan, um die Kinder bestmöglich durch den nicht normalen Schulalltag zu bekommen – auch in der Betreuung. „Die Kinder der Notbetreuung hatten Schuhkartons gesammelt und danach eifrig gebastelt“, erzählte Karola Zeitner, Leitung des Offenen Ganztagesbetriebs (OGS) der Astrid-Lindgren-Schule. Das Thema lautete dabei: Mein Traum vom Urlaub in einem Guckkasten. Karola Zeitner: „Nicht nur die Erwachsenen haben Urlaubsträume, sondern auch unsere Kinder. Wo sie den Urlaub gerne verbringen würden, haben sie in ihrem kleinen Kasten dargestellt.“