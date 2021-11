„Abstoß zwo-21!“ mit Hosen-Schlagzeuger Vom Ritche : Hosen-Drummer Vom Ritchie gibt Konzert in Mettmann

Mettmann Vom Ritchie, bürgerlich als Stephen George Ritchie In England geboren, ist neben dem halben Engländer Campino der zweite Insulaner bei den Toten Hosen. Zusammen mit seiner Zweitband Roter Kreis gibt er ein Konzert in Mettmann.

Die Toten Hosen haben eine starke Verbindung nach Mettmann. Wer Campinos „Hope Street“ gelesen hat, erfährt viel über dessen Vergangenheit in Metzkausen. Jetzt besucht ein anderes Hosen-Fünftel die Stadt, für ein Konzert ist Hosen-Drummer Vom Ritchie hier. Samstag, 27. November, gibt der Schlagzeuger, der einst in England unter dem bürgerlichen Namen Stephen George geboren wurde, zusammen mit seinem Bandprojekt Roter Kreis ein Konzert.

In Kooperation mit dem Verein Stage ME findet unter dem Motto „Abstoß zwo-21!“ ab 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus das Event statt. Karten für fünf Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf im Mehrgenerationenhaus mittwochs, 15 bis 20.30 Uhr, und bei den Bands. Die Zahl der Besucher ist auf 160 Personen begrenzt.

Vom, seit Ende der 90er Jahre Hosen-Mitglied, ist seit Jahren weierhin in Zweitbands unterwegs. Zusammen mit dem Düsseldorfer Lokalmatador JayJay, Ufo Walter, Deutschlands bestem Bassisten, Thomas Schneider, dem Gitarristen der ebenfalls legendären Band Fehlfarben, tritt Vom Ritchie an. Eine so illustre Truppe gibt’s nur einmal – und sie trifft sich, um genial verrückt zu spielen. Neben neuen und älteren neu interpretierten Songs, steht dabei die Party immer im Vordergrund. „Hauptsache die Zuhörer haben ihren Spaß“, sagen Roter Kreis.

Neben dieser Formation treten drei weiteren Top-Bands aus Mettmann und Mühlheim auf. Die wohl bekannteste sind The Almost Three. Martin „Ludi“ Ettrich, der unter anderem auch Gitarrist bei der deutschen Rocklegende „Birth Control“ ist, kommt mit seinem Trio für eine musikalische Achterbahnfahrt. Außerdem auf der Bühne steht die Mettmanner-Düsseldorfer-Kombination „Remember Aldrin“, die den Abend um 19.30 Uhr eröffnen. „Rockmusik mit einzigartigen Gitarrenriffs zum Bügeln“, so bezeichnen sie ihre Musik. „Carla die Band” machen den Abend dann vollständig. Einlass ist um 18.30 Uhr, für den Konzertbesuch gilt die 3G-Regel. Mehr Informationen bei Hans Roggartz und Patrick Klyscz via info@stage-me.com oder im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 02104-980425.