Mehr als bloß ein Weihnachtsmarkt : Vorfreude auf den Blotschenmarkt

Sehnsüchtig wird die Eröffnung des 49. Blotschenmarkts, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2019, erwartet. „Röng öm de aule Kerk“ geht es dann werktags täglich ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag bereits ab 12 Uhr. Zutritt haben geimpfte, genesene oder negativ getestete Besucher. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Weihnachtsmärkte gibt es viele. Keiner ist wie der Blotschenmarkt rund um St. Lambertus. Sehnsüchtig wird der Start am 26. November erwartet, auch als ein Stück gelebter Normalität. Am gleichen Tag eröffnet in Wülfrath der HWM.